Putin yine dünyaya meydan okudu

Rusya, Ukrayna'nın doğusunda işgal ettiği dört bölgeyi resmi olarak ilhak ederek kendi topraklarına kattı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Luhansk, Donetsk, Herson ve Zaporijiya bölgelerinin ülkelerine katıldığını açıkladı. Böylece Ukrayna'nın 4 bölgesi, Kırım'ın ardından Rusya tarafından ilhak edilmiş oldu. Bu bölgelerde geçtiğimiz günlerde referandumlar yapılmıştı. Batı'nın kabul etmediği referandumlardan Rusya'nın açıklamasına göre en az yüzde 85 oranında Rusya'ya katılım için "evet" çıkmıştı.Putin, herkesin bu bölgelerde yaşayanların sonsuza dek Rus vatandaşı olacaklarını duymalarını istediğini söyledi. Rus lider Putin, dört bölgenin "müzakere konusu olamayacağını" belirtti.Putin, 21 Şubat 2022'de dört bölgenin de içinde bulunduğu sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin tanınmasına dair kararnameyi imzalamıştı. 24 Şubat'ta ise Donbas'taki Rusları koruma gerekçesiyle "özel askeri operasyon" başlattıklarını duyurdu. Böylece Rusya-Ukrayna Savaşı başladı. Luhansk'taki yerleşim birimlerinin tamamı Rusya'nın kontrolüne geçse de Donetsk bölgesi topraklarının yarıya yakını Ukrayna ordusunun elinde bulunuyor. Halen yoğun çatışmaların sürdüğü Zaporijya'nın yaklaşık yüzde 70'i Rus güçlerinin kontrolünde.Ukrayna yönetimi NATO'ya başvurduUkrayna Devlet Başkanı Zelenski: Ukrayna'nın hızlandırılmış prosedür kapsamında NATO üyeliğine başvuracağını açıkladı. Zelenski, "Ukrayna, Putin Rusya Devlet Başkanı olduğu sürece, Rusya Federasyonu ile hiçbir müzakere yürütmeyecek" dedi.AB ülkelerinin liderlerinden oluşan AB Konseyi:Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya tarafından yasa dışı ilhakını şiddetle reddediyoruz ve kınıyoruz.Rusya, kurallar temelli uluslararası düzeni baltalayarak ve BM Şartı ile uluslararası hukuku ihlal ederek küresel güvenliği tehlikeye attı.ABD yönetimi, Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerindeki "ilhak" kararını kınadı.Rus Merkez Bankası Başkanı dahil yüzlerce Rus şahıs ve kuruluşa yaptırım kararı aldı.Hollanda Başbakanı Mark Rutte: Rusya'nın Ukrayna bölgelerini ilhakını kabul etmeyeceğiz.Hollanda, Kırım'ın ilhakını tanımadığımız gibi bu ilhakı asla tanımayacak.İngiltere: Putin'in kaba kuvvetle uluslararası sınırları değiştirmesine izin verilemez.İsrail: Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Rusya'nın dört bölgeyi ilhak etmesini tanımayacağız.İtalya'da seçimi kazanan aşırı sağcı lider Giorgia Meloni: Rusya'nın işgal altındaki Ukrayna bölgelerini ilhak etmesi yasal değil.RUSYA'NIN ilhak ettiği bölgelerden Zaporijya'da dün sivillere yönelik füze saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda 23 sivil ölürken, 34 kişi de yaralandı. Rusya, sivillerin yer aldığı araç konvoyunun Ukraynalı güçlerce vurulduğunu iddia etti. Ukrayna, söz konusu saldırının Rusya tarafından yapıldığını öne sürdü.BALTIK Denizi'nde, Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında meydana gelen sızıntıların birkaç yüz kilo patlayıcıya denk olduğu bildirildi. Rus Dış İstihbarat Servisi ise "Saldırılarda Batı'nın parmağı var" açıklamasını yaptı.KREMLIN Sözcüsü Dmitri Peskov, yeni topraklara yönelik saldırıların "Rusya'ya karşı saldırganlık" kabul edileceğini söyledi. Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hatlarında yaşanan patlamalara değinen Kremlin Sözcüsü Peskov, bunun "terör eylemi" olduğunu ve "ciddi" şekilde soruşturulması gerektiğini vurguladı