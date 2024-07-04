Putin’den ABD’ye çarpıcı sözler: Düğümü tek başına kesmeye çalışınca…

"UKRAYNA KRİZİ ABD'NİN ACIMASIZ POLİTİKASI SONUCUDUR"

Ukrayna krizine değinen Putin, şu ifadeleri kullandı: "Rusya, Ukrayna'daki kriz durumun siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesinden yana. Bu kriz, ABD başta olmak üzere müttefiklerinin acımasız politikası sonucu ortaya çıktı. Durumun çözümüne dair defalarca çözüm teklif ettik. Haziran ortasında bu meselenin çözümüne dair bir seçenek teklif ettik. Bunu Ukrayna ve Batılı sponsorların kabul etmeye hazır olması, çatışmaların derhal durdurulmasına, insan hayatının korunmasına, müzakerelerin başlatılmasına imkan sağlayacak."

Putin, ŞİÖ ülkelerinin Ukrayna meselesinin çözümüne yönelik önerileri dikkate almaya hazır olduğunu dile getirdi.

"ABD'NİN GİRİŞİMLERİ TERS ETKİ YARATTI"

Gazze Şeridi'ndeki duruma da değinen Putin, "Tarih, ABD'nin Filistin düğümünü tek başına kesme girişimlerinin ve iki bağımsız, egemen devlet İsrail ve Filistin'in barışçıl şekilde varlığını sürdürmesini öngören Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının uygulanmamasının ters etki yarattığını gösterdi." dedi.

Putin, Afganistan-ŞİÖ Temas Grubu'nun yeniden çalıştırılması yönündeki fikrini desteklediklerini ve bunun, Afganistan'daki durumun çözümüne katkıda bulunacağını söyledi.