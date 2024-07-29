Putin’den Almanya resti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, füzelerini Almanya'da konuşlandıracak ABD'yi uyardı. Putin, Amerikan yüksek hassasiyetli füze sistemlerinin Almanya topraklarına yerleştirilmesi halinde, benzer önlemler alacaklarını söyledi. Putin, "ABD bu tür planları uygularsa, donanmamızın kıyı kuvvetleri yeteneklerinin artırılması da dahil, orta ve kısa menzilli saldırı silahlarının konuşlandırılması konusunda daha önce varsayılan tek taraflı moratoryumdan kendimizi serbest sayacağız. ABD ve uydularının Avrupa ve dünyanın diğer bölgelerindeki eylemlerini dikkate alarak bunları konuşlandırmak için benzer önlemleri alacağız" dedi.