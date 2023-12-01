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Giriş Tarihi: 1.12.2023 23:02

Putin'den 'Askeri Personel Sayısı' kararı: Kararnameyi imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı yeni kararnameye göre, Rus ordusundaki askeri personel sayısı yüzde 15’lik artış ile 2 milyon 209 bin 130'a çıkarılacak.

İHA
Putin’den ’Askeri Personel Sayısı’ kararı: Kararnameyi imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki savaşta ağır kayıplar veren Rus ordusunda asker sayısını arttırmak için yeni bir kararname imzaladı.

Kremlin Bilgi Portalı'nda yayımlanan ve 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecek kararnameye göre, Rus ordusundaki askeri personel sayısı yüzde 15 oranında artırılacak.

Önümüzdeki yıl Rus ordusundaki askeri personel sayısı yaklaşık 170 bin arttırılarak 2 milyon 39 bin 758'den 2 milyon 209 bin 130'a çıkarılacak. Kararnamede ayrıca, Rus ordusundaki personel artışının sözleşmeli asker ve personellerden oluşacağı belirtilirken, Ukrayna'daki savaş için ülkede yeni bir seferberlik kararına ihtiyaç duyulmadığı da vurgulandı.

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Putin'den 'Askeri Personel Sayısı' kararı: Kararnameyi imzaladı
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