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Putin’den Avrupa ile savaş olasılığı açıklaması: “Eğer işler çok ileri giderse hiçbir kazanan olmayacak”

Putin’den Avrupa ile savaş olasılığı açıklaması: “Eğer işler çok ileri giderse hiçbir kazanan olmayacak”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa ile olası savaş durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Avrupa ülkelerinin 2030'a kadar Rusya ile savaşa hazırlanacağına ilişkin değerlendirmede bulunan Putin, "Biz her şeyden önce hazırız” derken, “Eğer işler çok ileri giderse hiçbir kazanan olmayacak. Bunu kimse unutmasın." ifadelerine yer verdi.

Giriş Tarihi: 29 Ekim 2026 21:59

Putin, başkent Moskova'da düzenlenen Rusya-Afrika Zirvesi'nin ardından Afrika Birliği Dönem Başkanı ve Burundi Devlet Başkanı Evariste Ndayishimiye ile ortak basın toplantısı düzenledi. Avrupa ülkelerinin 2030'a kadar Rusya ile savaşa hazırlanacağına ilişkin açıklamalarını değerlendiren Putin, "Biz her şeyden önce hazırız. Ancak Avrupa ile herhangi bir savaş istemiyoruz. Eğer isteyen varsa hazırlansın." dedi.

Batılı ülkelerin Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatma hedeflerine ulaşamadıklarını belirten Putin, bunun 2030'a kadar gerçekleşmesinin de mümkün görünmediğini söyledi. Putin, Avrupa ile olası bir savaşın sonuçlarına ilişkin, "Eğer işler çok ileri giderse hiçbir kazanan olmayacak. Bunu kimse unutmasın." ifadesini kullandı. Rusya'nın Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarından ders çıkardığını kaydeden Putin, benzer çatışmaların tekrar yaşanmaması için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti. Baltık Denizi'ndeki güvenlik durumuna da değinen Putin, bölgede uluslararası deniz hukukuna uyulmasını desteklediklerini söyledi. Putin, "Baltık Denizi'nde Basra Körfezi veya Hürmüz Boğazı'ndakine benzer bir durumun oluşmasını isteyen mi var? Biz bunu istemiyoruz ancak her türlü meydan okumaya karşılık veririz." dedi.