Putin'den Avrupalı liderlere küçük domuzlar benzetmesi: "Rusya topraklarını askeri yöntemlerle kurtaracaktır"
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Savunma Bakanlığı Kurulu'nun genişletilmiş toplantısında Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Putin yaptığı açıklamada Avrupalı liderlere "küçük domuzlar" ifadesiyle çok sert çıkışırken, "Çatışmayı diplomasi yoluyla çözmeyi tercih ediyoruz. Ancak Ukrayna tarafı ve yabancı destekçileri müzakerelere yanaşmazsa, Rusya tarihi topraklarını askeri yöntemler aracılığıyla kurtaracaktır" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Savunma Bakanlığı Kurulu'nun genişletilmiş toplantısına katıldı. Rusya'nın Ukrayna'daki savaşta bu yıl elde ettiği kazanımlara ve savaştaki gelişmelere değinen Putin, "Bu yıl korunaklı kaleler haline getirilen büyük şehirler de dahil olmak üzere 300'den fazla yerleşim yerini kurtardık. Askeri harekatımız şüphesiz ki başarılı olacaktır.
Diplomasi yoluyla sorunların köküne inmeyi ve çatışmayı bu şekilde çözmeyi tercih ediyoruz. Ancak Ukrayna tarafı ve yabancı destekçileri önemli müzakerelere yanaşmazsa, Rusya tarihi topraklarını askeri yöntemler aracılığıyla kurtaracaktır. Ayrıca, güvenlik için bir tampon bölgenin oluşturulması ve genişletilmesi de sık sık gündeme getirilecek" dedi.
"AVRUPA'NIN KÜÇÜK DOMUZLARI"
Putin, eski ABD Başkanı Joe Biden liderliğindeki bir önceki ABD yönetiminin, "Rusya'nın kısa bir sürede zayıflatılabileceğini ya da yıkılabileceğini düşündüğünü" iddia ederek, Biden yönetimini olayları kasıtlı bir şekilde silahlı çatışma yönüne sürüklemekle suçladı. Bu bağlamda Avrupalı liderleri de Biden yönetimine ortak olmakla suçlayan Putin sert bir ifadeyle, "Avrupa'nın küçük domuzları da hızlı bir şekilde bir önceki Amerikan yönetiminin çalışmalarına katılarak ve Rusya'nın çöküşünden çıkar elde etmeye çalıştı" dedi.