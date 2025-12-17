Putin'den Avrupalı liderlere küçük domuzlar benzetmesi: "Rusya topraklarını askeri yöntemlerle kurtaracaktır"

"YENİ AMERİKAN YÖNETİMİYLE KAYDETTİĞİMİZ İLERLEMEDEN MEMNUNUZ" Putin ayrıca savaşın sonlandırılmasına yönelik diplomatik trafiğe ilişkin, Avrasya bölgesinde ortak bir güvenlik sistemi oluşturulması için Rusya'nın Avrupa ülkeleriyle işbirliğine hazır olduğunu söyledi. Ancak birçok Avrupa ülkesinin diyalogdan kaçındığını bildiren Putin, ABD'nin Avrupa ülkelerinin aksine bu süreçte temasları sürdürdüğünü belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve geldiği Ocak ayından bu yana sağlanan gelişmelerden memnun olduklarını bildirdi. Putin, "Yeni Amerikan yönetimiyle diyaloglarımızda bugün kaydettiğimiz ilerlemeyi memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

"BATIDA UYGARLIK YOKMUŞ, SADECE YOZLAŞMA VARMIŞ" Putin ayrıca, "Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) çökmesinin ardından hızlı bir şekilde 'uygar' Batı ailesinin bir parçası olacağımızı düşünüyorduk. Ancak böyle bir şey gerçekleşmedi, Rusya, Batı'nın eşit bir parçası olmadı. Bugün Batı'da böyle bir uygarlık mevcut değil, sadece yozlaşma var" dedi.