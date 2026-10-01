Putin’den Avrupa’ya gözdağı: “Doğrudan saldırı olursa tüm silahların kullanılması gündeme gelir”

"SALDIRIYLA KARŞILAŞIRSAK YANIT VERMEK ZORUNDA KALACAĞIZ"

Kimseye saldırmayı planlamadıklarını vurgulayan Putin, "Ne 2029'da ne 2030'da ne de 2050'de planlıyoruz ancak saldırıyla karşılaşırsak yanıt vermek zorunda kalacağız. Avrupa ülkelerinin vatandaşları bunu açıkça anlamalı, bizim tutumumuzla ülkelerindeki bazı siyasi yöneticilerin tutumunu ayırt etmelidir." şeklinde konuştu. Putin, Avrupalı siyasetçilerin 2029 veya 2030'da Rusya ile savaşa hazırlanılması yönünde açıklamalar yaptığını söyleyerek, Baltık Denizi'ndeki tatbikatları ve Rus gemilerini alıkoyma girişimlerini de gerilimi artıran adımlar olarak nitelendirdi. Rusya'nın karşısında Rusya'nın nüfusunun iki katı nüfusa sahip, büyük ekonomik ve askeri potansiyele sahip bir taraf bulunduğunu anlatan Putin, bu tehdide karşı ellerindeki güç ve araçların sınırlı kalacağını, bu nedenle üstünlüklerini kullanmak zorunda kalacaklarını belirtti. Putin, "Bugün Rusya'nın sahip olduğu silahlar başka kimsede yok. Bu bizim üstünlüğümüz." dedi.

UKRAYNA'NIN RAFİNERİLERE SALDIRILARININ EKONOMİK ETKİSİ

Ukrayna'nın Rus petrol rafinerilerine saldırarak ekonomiye zarar vermeyi amaçladığını söyleyen Putin, "Amaçlarına kısmen ulaştılar. Buna karşılık aynı şekilde yanıt verdik. Ekonomileri için önemli tesislere saldırmaya başladık. Bunu biz başlatmadık." diye konuştu. Putin, Rusya'nın Karadeniz'de askeri yük taşıyan gemileri hedef aldığına işaret ederek, vurulan gemilerde meydana gelen ikincil patlamaların bu yüklerin varlığını gösterdiğini kaydetti. Ukrayna'nın ise haziran başında Rus tankerlerine ve sivil yük taşıyan diğer gemilere saldırmaya başladığını hatırlatan Putin, süreç boyunca 100'den fazla geminin zarar gördüğünü aktardı. Rafineri saldırılarının sona ermesiyle Rusya'da daha fazla dizel yakıt üretilebileceğini ancak yaptırımların bu ürünlerin dünya pazarına ulaşmasını engellediğini dile getiren Putin, şöyle devam etti: