Putin’den Avrupa’ya gözdağı: “Doğrudan saldırı olursa tüm silahların kullanılması gündeme gelir”
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Uluslararası Valday Tartışma Kulübünün yıllık toplantısında açıklamalarda bulundu. Avrupa'ya saldırmayı planlamadıklarını belirten Putin, Avrupa’ya adeta gözdağı niteliğinde ifadelerde bulundu. Putin, “Rusya'ya Kaliningrad dahil doğrudan saldırı söz konusu olursa, ülkemizin sahip olduğu tüm silahların kullanılması meselesi kaçınılmaz olarak ve derhal gündeme gelecektir” ifadelerine yer verdi.
Putin, başkent Moskova'da düzenlenen Uluslararası Valday Tartışma Kulübünün yıllık toplantısında, Rusya ile Avrupa ülkeleri arasındaki gerilime ve Ukrayna'daki savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanlığının Kaliningrad'a ilişkin açıklamasını ve bazı ülkelere gönderdiği mektuplardaki ifadeleri desteklediğini söyleyen Putin, "Rusya'ya Kaliningrad dahil doğrudan saldırı söz konusu olursa, ülkemizin sahip olduğu tüm silahların kullanılması meselesi kaçınılmaz olarak ve derhal gündeme gelecektir." diye konuştu.
"BİZE GÖZDAĞI VERME GİRİŞİMİNE YANITTIR"
Putin, hiçbir ülkeyi tehdit etmediklerini vurgulayarak, "Kimseyi korkutmuyoruz. Rusya Dışişleri Bakanlığının açıklaması ve bazı ülkelere gönderdiği mektuplar, gözdağı vermek değil, bize gözdağı verme girişimine yanıttır." ifadesini kullandı. Avrupalı siyasi liderlerin kendi vatandaşlarını Rusya ile tehlikeli bir çatışmanın eşiğine sürüklediğini dile getiren Putin, açıklamalarının bağlamından koparılarak Rusya'nın nükleer silahlarla tehdit ettiği iddiası için kullanılabileceğine işaret etti. Putin, bunun Avrupa ülkelerindeki vatandaşların dikkatini kendi yönetimlerinin Rusya'ya yönelik saldırgan politikalarından uzaklaştırmayı amaçladığını aktardı.