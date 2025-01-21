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Giriş Tarihi: 21.1.2025 18:06

Putin’den Başkan Erdoğan’a otel yangınında ölenler için taziye mesajı!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Bolu’daki otel yangınında hayatını kaybedenler için Başkan Erdoğan’a taziye mesajı gönderdi. Ölenlerin ailelerine desteklerini ileten Putin, yaralılara da acil şifalar diledi.

AA
Putin’den Başkan Erdoğan’a otel yangınında ölenler için taziye mesajı!

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Erdoğan'a Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın nedeniyle telgraf gönderdi. Putin, telgrafta "Bolu'daki kayak merkezinde meydana gelen yangının yol açtığı trajik sonuçlar nedeniyle başsağlığı dileklerimi kabul edin. Ölenlerin ailesi ve yakınlarına üzüntü ve desteğimi, yaralılar için de acil şifalar dileğimi iletmenizi rica ederim." ifadelerini kullandı. Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 66 kişi hayatını kaybetmişti.

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Putin’den Başkan Erdoğan’a otel yangınında ölenler için taziye mesajı!
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