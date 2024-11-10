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Giriş Tarihi: 11.11.2024

Putin’den Batı’yı kızdıracak onay

Putin’den Batı’yı kızdıracak onay
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore'yle karşılıklı savunma hükmü içeren bir stratejik ortaklık anlaşmasını yasalaştırdı. Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un tarafından ilk olarak haziran ayında Pyongyang'daki bir zirvenin ardından imzalanan anlaşma, her iki tarafın da silahlı bir saldırı durumunda diğerine yardımı etmesini şart koşuyor. Rusya'nın üst meclisi bu hafta anlaşmayı onayladı. Bunun ardından Putin de söz konusu onay hakkında bir kararname imzaladı. Kuzey Kore, geçtiğimiz günlerde Rusya için savaşmak üzere 11 bin asker göndermişti. Rus toprağı Kursk'ta konuşlanan askerler, ilk kez Ukrayna birlikleriyle karşı karşıya gelmişti.

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Putin’den Batı’yı kızdıracak onay
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