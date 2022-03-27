Putin’den Biden’a füzeli misilleme

Ukrayna-Rusya Savaşı birinci ayını geride bıraktı. Başkent Kiev de dahil olmak üzere birçok şehri kuşatan Rusya, havadan ve karadan saldırılarını sürdürüyor. Ülkede siren sesleri susmazken ülkenin batısındaki Lviv
'den patlama sesleri yükseldi. Rus ordusu, uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla başkent Kiev, Lviv ve Harkov
şehirlerinde bazı hedefleri vurdu. Sınırdaki Lviv kenti, ABD Başkanı Joe Biden
'ın Polonya
'nın başkenti Varşova
'da Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba
ve Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov
'la görüştüğü saatlerde vurulması dikkat çekti.
'FÜZELERLE SELAM'
Başkentte Ukraynalı mülteci kampını ziyareti sırasında Biden, burada bir süre önce savaştan kaçan kadın ve çocuklarla sohbet ederken mültecilerin Putin hakkında ne düşündüğünü sorması üzerine, "O bir kasap" nitelemesi de yaptı. Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadoviy
ise Polonya sınırına yakın mesafedeki kentlerinvurulmasının Biden'ın Polonya'da olduğu güne denk getirildiğini belirterek, "Rusya, Polonya'da bulunan Başkan Biden'a selam gönderdi" dedi Rusya Savunma Bakanlığı
Sözcüsü İgor Konaşenkov
da Rus ordusunun 26 Mart'ta uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla Lviv ve Kiev şehirlerinde Ukrayna askeri birliklerine hizmet veren büyük yakıt deposunu vurduğunu duyurdu. "Ayrıca yüksek hassasiyetli seyir füzeleri Lviv'de telsiz onarım tesisini yok etti" diyen Konaşenkov, bu işletmenin Tor ve S-125 hava savunma sistemlerinin radar istasyonlarının tamiratını ve modernizasyonunu gerçekleştirdiğini söyledi.
ZELENSKİ: FÜZELERİ AV TÜFEĞİYLE VURAMAYIZ
UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenski
, yayınladığı video mesajında Batı'ya seslendi. Silah desteği isteyen ve Mariupol'ü kurtarmanın ancak ek tank ve uçak yardımıyla mümkün olacağını vurgulayan Zelenski, "Ukrayna, Rus füzelerini av tüfeğiyle ya da makineli tüfeklerle vuramaz. Çok daha fazlasına ihtiyaç var. Mariupol'ü yeterli miktarda silah olmadan geri almak mümkün değil" dedi. Zelenski, "NATO ne yapıyor? Rusya tarafından mı yönetiliyor? Neyi bekliyorlar? 31 gün geçti, NATO'nun sahip olduklarının sadece yüzde 1'ini istiyoruz, daha fazlasını değil" diye konuştu.
HAVA SAVUNMASINI YOK ETTİK
Kiev'e 30 kilometre mesafedeki Plesetskoe yerleşim birimindeki bir cephaneyi de vurduklarını kaydeden Konaşenkov, denizden uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahla S-300 ve Buk hava savunma füze sistemleri roket cephanesini yok etiğini bildirdi. Konaşenkov, bir günde Ukrayna'da 67 askeri hedefin yok edildiğini, aralarında 2 komuta merkezi, 3 cephane, 11 destek noktası ve 20 askeri teçhizat toplama alanı bulunduğunu dile getirdi.
'GÜVENLİ KENT' STATÜSÜNDEN ÇIKTI'
NÜFUSUNUN 5 katına yakınını ağırlayan ve uğurlayan Lviv, bombaların hedefi oldu. Rusya'nın gerçekleştirdiği saldırılar sonrasında Lviv artık "güvenli kent" statüsünden çıktı. Saldırılar öncesinde kentteki savunma hazırlıkları haftalar öncesinden başlamıştı. Birçok noktada kontrol noktaları ve mevziler oluşturulmuştu. Kentin giriş-çıkışında bulunan yön tabelalarının üstü örtülmüş, tarihi heykeller de korunmak için özel tasarım çuvallara sokulmuştu. Ukrayna'yı terk edenlerin sayısı 3,5 milyonu aşarken, bunlardan 2 milyon 268 bini Lviv üzerinden Polonya'ya gitti.