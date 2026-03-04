Putin’den çarpıcı açıklama: “Rusya Avrupa gaz piyasasından tümüyle çekilebilir”

Putin, Rus devlet kanalı Rossiya 24'e enerji piyasalarındaki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu. Ukrayna 'nın Akdeniz'de Rus tankerine insansız deniz araçlarıyla saldırı düzenlemesine tepki gösteren Putin, "Bu bir terör saldırısı. Bu tür olaylarla ilk kez karşılaşmıyoruz." dedi. Putin, Ukrayna'nın enerji altyapılarına saldırılarla Avrupa'ya zarar verdiğini ve Karadeniz'deki TürkAkım ve Ukrayna doğal gaz boru hatlarına da saldırı planladığını söyledi.

Avrupa'nın Rus doğal gazını, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) dahil tümüyle yasaklamayı planladığına işaret eden Putin, "Artık yeni pazarlar açılıyor. Belki de şu anda Avrupa pazarına tedarikleri durdurmak bizim için daha karlı olur. Açılan pazarlara girip orada yerimizi sağlamlaştırabiliriz." ifadelerini kullandı.