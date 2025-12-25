Putin’den çarpıcı teknoloji yorumu: 10-15 yılda tarihte eşi görülmemiş atılım

Yapay zekadaki hızlı gelişimi, uzay programlarının hayata geçirilmesiyle kıyaslayan Putin, o projelerin dünyayı kökten değiştirdiğini hatırlattı. Putin, "Yapay zeka çok daha devrimci, her şeyi kapsayan bir teknolojidir. Hızla tüm yaşam alanlarına nüfuz ediyor ve pek çok görevi otomatik hale getiriyor." dedi.

"HER ŞEY DEĞİŞECEK, HAZIRLIKLI OLUNMALI"

Yapay zekanın her yıl daha da yaygınlaştığına dikkat çeken Putin, bu sürecin istihdam ve ekonomi üzerinde derin etkiler yaratacağını vurguladı. "Her şey değişecek. Buna mutlaka hazırlıklı olmalıyız." diyen Putin, orta vadeli istihdam planları yapılırken yapay zekanın yol açacağı sistemik dönüşümlerin de hesaba katılması gerektiğini ifade etti.

Yapay zeka alanında Rusya'daki tüm kurumların çalışmalarını hızlandırması gerektiğini belirten Putin, önümüzdeki dönemin büyük bir teknolojik dönüşüm çağı olacağını söyledi. "Gelecek 10-15 yıl, yapay zekanın hızlı gelişimiyle birlikte muazzam bir teknolojik atılımın yaşanacağı bir dönem olacak." değerlendirmesinde bulundu.

BAZI MESLEKLER TARİHE KARIŞABİLİR

Putin, yapay zekanın özellikle giriş seviyesi mesleklerde büyük değişime yol açacağını belirterek, perakende ticaret, finans sektörü ve kamu yönetiminde çalışan birçok kişinin görevlerinin yapay zeka tarafından devralınabileceğini sözlerine ekledi.