Putin’den Çin kararı! İkili görüşmeden işbirliği çıktı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Moskova'da Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'yi kabul etti. Putin görüşmede, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile daha önce vardığı görüş birliklerinin etkin biçimde hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Rusya-Çin ilişkilerinin yüksek bir seviyeye ulaştığını belirten Putin, iki ülke arasında ekonomik, kültürel ve stratejik alanlarda iş birliğinin derinleştiğini söyledi. Putin, özellikle 'Rusya-Çin Kültür Yılı' kapsamında yürütülen etkinliklerin başarılı şekilde ilerlediğini ve halklar arasındaki dostluğun pekiştiğini kaydetti.

Rus lider, etkinliklerin iki ülke ilişkileri açısından yeni fırsatlar doğuracağını ve stratejik ortaklığı daha ileri taşıyacağını ve Rusya ile Çin'in BM, Şanghay İşbirliği Örgütü (SİÖ) ve BRICS gibi çok taraflı platformlarda iş birliğini daha da derinleştirmeye hazır olduklarını aktardı.