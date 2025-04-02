Putin’den Çin kararı! İkili görüşmeden işbirliği çıktı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi. İki ülke arasındaki ilişkilerin masaya yatırıldığı görüşmede stratejik bağların güçlendirilmesine vurgu yapıldı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Moskova'da Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'yi kabul etti. Putin görüşmede, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile daha önce vardığı görüş birliklerinin etkin biçimde hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Rusya-Çin ilişkilerinin yüksek bir seviyeye ulaştığını belirten Putin, iki ülke arasında ekonomik, kültürel ve stratejik alanlarda iş birliğinin derinleştiğini söyledi. Putin, özellikle 'Rusya-Çin Kültür Yılı' kapsamında yürütülen etkinliklerin başarılı şekilde ilerlediğini ve halklar arasındaki dostluğun pekiştiğini kaydetti.
Rus lider, etkinliklerin iki ülke ilişkileri açısından yeni fırsatlar doğuracağını ve stratejik ortaklığı daha ileri taşıyacağını ve Rusya ile Çin'in BM, Şanghay İşbirliği Örgütü (SİÖ) ve BRICS gibi çok taraflı platformlarda iş birliğini daha da derinleştirmeye hazır olduklarını aktardı.
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ise görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin devlet başkanlarının stratejik rehberliği doğrultusunda olgun, dayanıklı ve istikrarlı biçimde geliştiğini söyledi. Wang, karşılıklı siyasi güvenin pekiştiğini, stratejik koordinasyonun sıkılaştığını ve somut iş birliğinin güçlendiğini belirtti. Çin-Rusya ilişkilerinin üçüncü tarafları hedef almadığını ve dış müdahalelere kapalı olduğunu vurgulayan Wang, bu ilişkilerin durgunluğa girmeyeceğini, aksine daha da gelişeceğini bildirdi.
Wang, günümüzde Çin ile Rusya'nın, küresel istikrarın iki temel gücü olarak, İkinci Dünya Savaşı'nın kazanımlarını korumaları, savaş sonrası uluslararası düzeni ve BM'nin otoritesini savunmaları gerektiğini söyledi. Wang ayrıca, çok kutuplu bir dünya düzeni ve uluslararası ilişkilerde demokratikleşme çağrısında bulundu.