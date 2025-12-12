Putin’den çok kutuplu dünya vurgusu: “Devletler arası ilişkiler BM ilkeleriyle kurulmalı”

Putin Rusya -Türkmenistan ekonomik ilişkilerinin hızla genişlediğini belirterek, bu yılın ilk 10 ayında ikili ticaret hacminin yüzde 35 arttığını söyledi. Putin, bunun geçen yıla göre katbekat fazla olduğunu vurguladı.

Türkmenistan 'ın daimi tarafsızlığının 30. yıl dönümünü kutlayan Putin, "Türkmenistan istikrarlı şekilde gelişiyor ve çeşitli alanlarda başarılara imza atıyor. Türkmenistan dengeli dış siyaset izliyor, bölgesel ve uluslararası güvenliğin ve istikrarın güçlendirilmesine önemli katkıda bulunuyor, uluslararası işlerde iş birliği ve karşılıklı güvenin sağlanmasına yönelik girişimlerde bulunuyor." dedi.

HAZAR VE ORTA ASYA'DA STRATEJİK PROJELER

Putin, iki ülkenin girişimleriyle Hazar Denizi ve Orta Asya'da çok taraflı projelerin hayata geçirildiğini ifade etti. Aşkabat bildirisi taslağını da desteklediklerini belirten Putin, belgenin uluslararası ilişkilerdeki temel ilkelere bağlılığı yansıttığını söyledi.

"BM, 80 YILDIR DENGEYİ SAĞLAYAN TEK MEKANİZMA"

Konuşmasında BM'nin kuruluşunun 80. yılını hatırlatan Putin, "80 yıl önce kurulan bu örgüt, kendisine atfedilen görevi başarıyla yerine getiriyor. BM, uluslararası çıkar dengesinin sağlanmasına, tüm ülkelerin yaklaşım ve görüşlerini dikkate alarak, ağır sorunlara çözümlerin bulunmasına olanak tanıyan benzersiz, çoğu zaman da tek mekanizmadır. Devletler arasındaki ilişkilerin, çok kutuplu dünya düzeni döneminde BM Şartı'nın ilkelerine dayanarak kurulması gerekiyor." ifadelerinde bulundu.