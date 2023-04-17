Putin’den dikkat çeken Pasifik Filosu kararı: Çalışmaya devam edin!

Rusya Devlet Başkanı Putin ise Rus güçlerinin Ukrayna yönünde kullanıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Ancak Pasifik bölgesi dahil donanmanın geliştirilmesi ile ilgili görevleri kimse iptal etmedi, gündemden kaldırmadı. Bu nedenle, bu yöndeki çalışmayı devam ettirmenizi, diğer filolarda da benzer yetkinliklerin geliştirilmesi ve hazırlanmasına önem vermenizi talep ediyorum. Filo güçlerinin bazı bileşenleri tüm yönlerdeki çatışmalarda kullanılabilir. Buna dikkat etmenizi istiyorum."