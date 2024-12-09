Putin’den Esad’a sığınma hakkı: Suriye’deki Rus üslerinin kaderi netleşiyor

Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, Esad rejiminin devrilmesinin ardından ülkenin yeni yöneticileriyle Rusya'nın Suriye'deki iki askeri üssünün statüsünü görüşeceğini duyurdu.
Üslerin geleceği sorulduğunda Peskov, "Söylemek için henüz çok erken. Bu, Suriye'de kim iktidarda olacaksa onunla görüşülecek bir konu." açıklamasında bulundu.
RUSYA SIĞINMA HAKKINI DOĞRULADI
Kremlin ayrıca Rusya'nın Esad'a siyasi sığınma hakkı tanıdığını doğruladı ancak konumunu bildirmedi. Peskov, Esad'a sığınma hakkı tanınması kararının bizzat Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından alındığını belirtti.
Peskov, Esad'ın kesin yeri hakkında yorumda bulunmadı. Putin'in Esad ile görüşmeyi planlamadığını da sözlerine ekledi. Peskov, "Esad'ın nerede olduğuna gelince, size söyleyecek hiçbir şeyim yok. Yaşananlar tüm dünyayı şaşırttı ve bu durumda biz de bir istisna değiliz." ifadelerini kullandı.