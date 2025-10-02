Putin’den Gazze açıklaması: İki devletli çözüme hizmet edecekse Trump’ın planını destekleriz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gazze'nin yönetiminin Filistin Ulusal Yönetimi tarafından üstlenilmesinin daha iyi olacağını bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu'da barışı sağlama konusundaki adımlarına da değinen Putin, tünelin sonunda ışığın görünebileceğini ifade etti.

Gazze'deki durumu korkunç olarak nitelendiren Putin, Rusya'nın Donald Trump'ın girişimine destek vermeye hazır olduğunu belirtti. Donald Trump'ın planına dâhil olması beklenen eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'ın tecrübeli bir politikacı olduğunu söyleyen Putin, Filistin Ulusal Yönetimi'nin Gazze'nin yönetimini üstlenmesinin daha iyi olacağını dile getirdi.

Putin, ABD ile ilişkilerin tamamen düzelmesini istediklerini belirtirken, iki ülke arasındaki farklar olduğunu ancak büyük devletler arasında böyle farkların olmasının normal olduğunu söyledi.