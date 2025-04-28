Putin’den geçici ateşkes

Rusya, Ukrayna'da geçici ateşkes ilan etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararıyla, 2. Dünya Savaşı'ndaki zaferin 80. yıldönümü gerekçesiyle Rus tarafının 7 Mayıs'ı 8 Mayıs'a bağlayan gece yarısından 10 Mayıs'ı 11 Mayıs'a bağlayan gece yarısına kadar ateşkes ilan ettiği bildirildi. Öte yandan ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin kalıcı bir barış anlaşmasının parçası olarak Kırım'ı Rusya'ya bırakmayı kabul edebileceği izleniminde olduğunu söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Ukrayna krizinin çözümü için Kırım'ın yanı sıra Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rus toprağı olarak tanınmasının zorunlu olduğunu belirtti. Kuzey Kore de Rusya saflarında savaşmak için asker gönderdiğini ilk kez doğruladı.