Putin’den Herson’a sürpriz ziyaret

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Ukrayna'da yasadışı ilhak ettiği Herson ve Luhansk bölgelerine gitti. Kremlin'in açıklamasına göre, Putin, Herson şehrine giderek "Dinyeper" adlı muharebe grubunun merkezini ziyaret etti. Burada Herson ve Zaporijya bölgelerindeki durumla ilgili bilgi alan Putin, Luhansk bölgesine de giderek burada da "Vostok" adlı muharebe grubunun merkezini ziyaret etti ve bölgedeki durumla ilgili askeri yetkililerle görüştü. Ziyaretlerin ne zaman gerçekleştirildiğine ilişkin bilgi verilmedi.