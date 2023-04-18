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Giriş Tarihi: 19.4.2023

Putin’den Herson’a sürpriz ziyaret

Putin’den Herson’a sürpriz ziyaret
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Ukrayna'da yasadışı ilhak ettiği Herson ve Luhansk bölgelerine gitti. Kremlin'in açıklamasına göre, Putin, Herson şehrine giderek "Dinyeper" adlı muharebe grubunun merkezini ziyaret etti. Burada Herson ve Zaporijya bölgelerindeki durumla ilgili bilgi alan Putin, Luhansk bölgesine de giderek burada da "Vostok" adlı muharebe grubunun merkezini ziyaret etti ve bölgedeki durumla ilgili askeri yetkililerle görüştü. Ziyaretlerin ne zaman gerçekleştirildiğine ilişkin bilgi verilmedi.
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Putin’den Herson’a sürpriz ziyaret
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