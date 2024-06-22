Putin’den İstanbul diyaloğu vurgusu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul ve Minsk anlaşmaları temelinde Ukrayna ile diyaloğu sürdürmek için 'hazır olduklarını' belirtti. 2022'de Rusya ve Ukrayna, İstanbul'da bir dizi barış görüşmesi gerçekleştirdi ve hatta gelecekteki barış anlaşmasının taslağı üzerinde anlaşmaya vardı. Ancak Kiev yönetimi, daha sonra tutumunu değiştirerek görüşmelerden çekilmişti. Öte yandan Putin, Rus silahlarını Kuzey Kore dahil dünyanın diğer bölgelerine sevk etme hakkını kendilerinde saklı tuttuklarını söyledi.