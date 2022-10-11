Putin’den Kırım misillemesi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının 229'uncu gününde "topyekün savaş" riski en üst seviyeye çıktı. Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'daki Kerç Köprüsü'ne geçtiğimiz cumartesi saldırı düzenlemişti. Moskova yönetimi Ukrayna'yı sorumlu tuttuğu bu patlamanın ardından intikam saldırılarını dün arttırdı. Önceki gün Zaporijya'yı vuran Rusya, dün sabah ise Ukrayna'nın dört bir yanında saldırılar gerçekleştirdi.Rusya dün Ukrayna'da 24 Şubat'ta başlayan işgalinin ilk haftalarından bu yana en kapsamlı saldırılarını yaptı. Denizden fırlatılan füzelerin öncelikli hedefi Ukrayna'nın başkenti Kiev oldu. 4 ay sonra yeniden füzelerin hedefi olan Kiev'de en az 11 kişi öldü, 60 kişi yaralandı. Kiev'in yanı sıra Harkiv, Lviv, Dnipro, Jitomir, Hmelnitski, Slavyanski, Zaporijya kentleri ile Mikolayiv ve Odessa bölgelerinde patlama sesleri duyuldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, uzun menzilli füzelerle Ukrayna'nın enerji, askeri ve iletişim altyapısını hedef aldıklarını söyledi. Putin saldırılarının, Kerç Köprüsü'nü hedef alan saldırıya misilleme olduğunu belirtti.Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan "Rusya'dan 83 roket fırlatıldı. Bunlardan 41'i Ukrayna hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildi" bilgisi paylaşıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ise "Bizi yok etmeye ve yeryüzünden silmeye çalışıyorlar. Zaporijya'da evlerinde uyuyan insanlarımızı vuruyorlar. Dnipro ve Kiev'de işe giden insanları öldürüyorlar. Hava alarmları Ukrayna genelinde susmuyor. Füzeler vurmaya devam ediyor" mesajını paylaştı.Kiev'de metro seferleri kısmen durduruldu. Yetkililer, istasyonların sığınak olarak kullanılmaya başlandığını duyurdu. O anlarda bölgeden gelişmeleri aktaran BBC muhabiri, canlı yayını terk ederek uzaklaştı.Moldova Dışişleri Bakanı Nicu Popescu, Karadeniz'deki Rus savaş gemilerinden Ukrayna'ya fırlatılan Rus füzelerinin Moldova hava sahasını ihlal ettiğini duyurdu.Kiev'de saldırılarda şehrin işlek yaya ve bisiklet köprüsü Kliçko Köprüsü de vuruldu. Dinyeper Nehri kıyısında, yoğun bir otoyolun üzerine kurulmuş olan köprü, cam panellerden yapılmış döşeme bölümleriyle popüler bir turistik cazibe merkezi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna güçlerinin TürkAkım doğalgaz boru hattını havaya uçurmayı denediğini belirtti. Putin, ülkesinin Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ile gerçekleştirdiği toplantı sırasında, Kırım Köprüsü'ne cumartesi günü düzenlenen saldırıya atfen, Ukrayna hükümetinin 'uzun zamandan beri terörist yöntemler kullandığını' söyledi.Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya ile ortak bir bölgesel askeri birlik oluşturulması konusunda anlaşma sağladıklarını bildirdi. Belarus etrafındaki durumun "gergin" olduğunu belirten Lukaşenko, Ukrayna'nın ülkesine saldırı düzenlemeyi planladığını ileri sürdü.Almanya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Alman Büyükelçiliğinin vize bölümünün de bulunduğu binaya Rus füzelerinin isabet ettiğini duyurdu. Bild'e göre Rus füze saldırıları sırasında bölümde çalışan kimse yoktu.Resmi ziyaret kapsamında Türkiye'de bulunan Estonya Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Marko Mihkelson, "Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli diplomatik hamleler yaptı. Nükleer silahlar konusunda da Erdoğan'ın Putin'e söyleyecek etkili sözleri olabilir" dedi.