Putin’den NATO’ya sert sözler: Savaşa dahil olursunuz!

"RUSYA İLE SAVAŞ HALİNDE OLURSUNUZ"

Putin, ayrıca Ukraynalı askerlerin bu görevleri yerine getiremeyeceğini, NATO askerlerinin bu kabiliyetlere sahip olduğunu vurgulayarak, "İkinci nokta, belki de en önemlisi, hatta kilit nokta, bu füze sistemlerine sadece NATO askeri personelinin uçuş görevi verebilmesidir. Ukraynalı askerler bunu yapamaz. Dolayısıyla mesele Ukrayna rejiminin Rusya'yı bu silahlarla vurmasına izin verip vermeme meselesi değildir. Mesele NATO ülkelerinin askeri çatışmaya doğrudan müdahil olup olmamasına karar vermektir. Eğer bu karar verilirse, bu doğrudan müdahil olmaktan başka bir anlama gelmeyecektir. NATO ülkelerinin, ABD'nin ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'daki savaşın tarafları olduğu anlamına gelecektir. Bu onların çatışmaya doğrudan müdahil olmaları anlamına gelecek ve çatışmanın özünü, doğasını dramatik bir şekilde değiştirecektir" ifadelerini kullandı.