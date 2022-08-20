Putin’den ‘nükleer felaket’ uyarısı

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde nükleer felaket uyarısı yaptı. Görüşmede, Putin, Ukrayna askerlerinin sistematik olarak Zaporijya Nükleer Santrali sahasına ateş ettiğini ve bunun geniş bölgelerde radyasyon kirliliğine yol açabilecek büyük ölçekli bir felaket tehlikesi yarattığını ifade etti. Her iki devlet başkanı, nükleer santralde gerçek durumu değerlendirecek Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) misyonunun mümkün olan en kısa sürede bölgeye gönderilmesinin önemine dikkati çekti. Putin, Rus tarafının UAEA'dan gelecek müfettişlere gereken yardımı sağlamaya hazır olduğunu teyit etti.