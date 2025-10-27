Putin’den nükleer gözdağı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna sınırına giderek özel askeri harekâtı yürüten komuta merkezlerinden birini ziyaret ettiğini duyurdu. Peskov'un açıklamasına göre Putin, Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ve özel askeri harekatta görevli grup komutanlarıyla bir toplantı yaptı. Tüm komutanlar, Putin'e temas hattının tamamındaki durum hakkında bilgi verdi. Peskov, Ukrayna ordusunun 5 bine yakın personelinin Kupyansk yönünde, 5 bin 500 personelinin ise Krasnoarmeysk yönünde kuşatma altında olduğunun bildirildiğini kaydetti. Öte yandan Putin, nükleer enerjili fırlatma sistemine sahip sınırsız menzilli "Burevestnik" seyir füzesinin testlerinin tamamlandığını belirterek, bunun dünyada eşi benzeri olmayan bir silah olduğunu söyledi.