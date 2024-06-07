Putin’den nükller silah açıklaması: ABD’nin Japonya’da kullandığından 4 kat daha güçlü...

"NÜKLEER DOKTRİNDE DEĞİŞİKLİK YAPABİLİRİZ"

Rusya'nın nükleer doktrini olduğunu ve orada her şeyin yazdığını vurgulayan Putin, "Nükleer silahların kullanımı, ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik bir tehdit söz konusu olduğunda istisnai durumlarda mümkündür. Böyle bir durumun oluştuğuna inanmıyorum. Böyle bir ihtiyaç yok." ifadelerini kullandı.

Putin, nükleer doktrinin yaşayan bir araç olduğuna dikkati çekerek, dünyada olup bitenleri dikkatle izlediklerini ve bu doktrinde bazı değişiklikler yapmayı göz ardı etmediklerini ifade etti.

Ancak gerekirse nükleer silah denemeleri yapacaklarının altını çizen Putin, enformasyon ve bilgisayar imkanlarının her şeyi yeniden üretmeye izin verdiği için şu ana kadar bu denemeleri yapmadıklarını aktardı.