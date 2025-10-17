Putin’den Orban’a Trump zirvesi telefonu: Ukrayna krizinin çözümüne yollar aranacak
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı tarihi zirve öncesinde Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin görüşmede Trump’la gerçekleştirdiği 2,5 saatlik telefon görüşmesi hakkında Orban’a bilgi verdi.
Putin, Budapeşte'de düzenlenmesi planlanan Rus-Amerikan zirvesinin, Ukrayna krizine barışçıl çözüm arayışında kritik rol oynayabileceğini vurguladı.
Kremlin açıklamasında Putin'in, "Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Rus-Amerikan zirvesinin düzenlenmesini göz önünde bulundurarak, Amerikan temsilcileriyle yapılacak temaslarda, Ukrayna krizinin barışçıl çözümüne yönelik yolların bulunması bağlamında atılacak adımlara ilişkin bir algoritmanın ele alınması beklendiğini" aktardı.
ORBAN: "EV SAHİPLİĞİ İÇİN TÜM KOŞULLARI SAĞLAYACAĞIZ"
Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise Budapeşte'nin zirveye ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu bildirdi.
PUTİN-TRUMP HATTINDA 8'İNCİ GÖRÜŞME
Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump, dün 8. kez telefon görüşmesi yapmıştı. Yaklaşık 2,5 saat süren görüşmede, Orta Doğu'daki durum ve Ukrayna kriziyle ilgili konular ele alınmıştı.
İki lider, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bir araya gelme ve bunun için gerekli hazırlıkların yapılması konusunda mutabık kalmıştı.