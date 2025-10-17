Putin’den Orban’a Trump zirvesi telefonu: Ukrayna krizinin çözümüne yollar aranacak

ORBAN: "EV SAHİPLİĞİ İÇİN TÜM KOŞULLARI SAĞLAYACAĞIZ"

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise Budapeşte'nin zirveye ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu bildirdi.

PUTİN-TRUMP HATTINDA 8'İNCİ GÖRÜŞME

Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump, dün 8. kez telefon görüşmesi yapmıştı. Yaklaşık 2,5 saat süren görüşmede, Orta Doğu'daki durum ve Ukrayna kriziyle ilgili konular ele alınmıştı.

İki lider, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bir araya gelme ve bunun için gerekli hazırlıkların yapılması konusunda mutabık kalmıştı.