Putin’den Rus ordusuna yeni takviye: Asker sayısı 15 bin 500 artırıldı

Böylece Rus ordusundaki asker sayısı 15 bin 500 arttı.

Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan kararnameye göre, 1 milyon 550 bin 500'ü asker olmak üzere Rusya Silahlı Kuvvetleri personel sayısı 2 milyon 441 bin 630 olarak belirlendi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin , Rus ordusundaki personel sayısını 2 milyon 441 bin 630'a çıkaran kararnameyi imzaladı.

PUTİN RUS ORDUSUNU BÜYÜTÜYOR

Putin, Temmuz 2026'da imzaladığı kararname ile Rus ordusundaki personel sayısını, 1 milyon 535 bini asker olmak üzere 2 milyon 426 bin 130'a çıkarmıştı. Söz konusu karar, 1 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe girmişti.

Putin, geçen yılın sonunda Ukrayna'daki savaşta 700 binden fazla askerin görev yaptığını açıklamıştı. Rus ordusunda ayrıca Ukrayna'da savaşmak üzere sözleşmeli ve gönüllü askerler de bulunuyor.