Putin’den ŞİÖ zirvesinde istikrar vurgusu: Silahlı çatışmaları kışkırtan unsurları ortadan kaldırmalıyız

Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'ne katıldı.

Zirvede konuşan Putin, ŞİÖ'nün güçlenmeye ve genişlemeye devam ettiğini belirterek, "ŞİÖ, yalnızca Avrasya kıtasında değil, dünya genelinde de fiilen en büyük bölgesel örgüt konumundadır. Örgüte üye ülkelerde dünya nüfusunun neredeyse yarısı yaşıyor. Küresel gayrisafi hasılanın üçte biri ise bu ülkelere ait." dedi.

ŞİÖ'nün büyük potansiyele sahip olduğunu dile getiren Putin, ŞİÖ üyesi ülkelerinin çeşitli alanlarda iş birliğini geliştirdiğini, bunun da Avrasya bölgesinde barış ve istikrarı sağladığını söyledi.