Putin’den ŞİÖ zirvesinde istikrar vurgusu: Silahlı çatışmaları kışkırtan unsurları ortadan kaldırmalıyız
Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi’nde konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, üye ülkeler arasındaki iş birliğinin Avrasya’da barış ve istikrarın sağlanmasına katkı sunduğunu söyledi. İkinci Dünya Savaşı’nın başlangıcını hatırlatan Putin, silahlı çatışmaları tetikleyen unsurların ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı.
Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'ne katıldı.
Zirvede konuşan Putin, ŞİÖ'nün güçlenmeye ve genişlemeye devam ettiğini belirterek, "ŞİÖ, yalnızca Avrasya kıtasında değil, dünya genelinde de fiilen en büyük bölgesel örgüt konumundadır. Örgüte üye ülkelerde dünya nüfusunun neredeyse yarısı yaşıyor. Küresel gayrisafi hasılanın üçte biri ise bu ülkelere ait." dedi.
ŞİÖ'nün büyük potansiyele sahip olduğunu dile getiren Putin, ŞİÖ üyesi ülkelerinin çeşitli alanlarda iş birliğini geliştirdiğini, bunun da Avrasya bölgesinde barış ve istikrarı sağladığını söyledi.
"RUSYA'NIN ŞİÖ ÜLKELERİYLE TİCARETİ 400 MİLYAR DOLARI AŞTI"
Putin, Rusya'nın ŞİÖ ülkeleriyle ticaret hacminin geçen yıl 400 milyar doları aştığını kaydederek "Karşılıklı ödemelerde, ulusal para birimleri kullanılıyor. Rusya'nın örgüte üye ülkelerle yaptığı işlemlerde ulusal para birimlerinin payı yüzde 98'in üzerinde." ifadelerini kullandı.
Gelecek yıl Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin Göçebe Oyunları'na ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu dile getiren Putin, Uluslararası Birleşmiş Kültürler Forumu'nun da Rusya'da düzenleneceğini bildirdi.
Putin, İkinci Dünya Savaşı'nın 1 Eylül 1939'da başladığını anımsatarak, "Silahlı çatışmaları kışkırtan unsurları ortadan kaldırmak için elimizden geleni yapmalıyız. Çalışmalarımız bu yönde." diye konuştu.