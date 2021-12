Putin’den ‘taksicilik’ itirafı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin , 1990'ların başında yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle taksicilik yaptığını itiraf etti. Putin, " Rossiya 1 " federal TV kanalında yayınlanan "Modern Tarih" adlı program için anılarını anlattı. Rusların "her zorluktan sağ çıkma" ve "her şeyin üstesinden gelme" yeteneğinden bahseden Putin, kendi deneyimini de anlattı. Putin, Anatoli Sobçak'ın belediye başkan yardımcılığı görevinden ayrıldıktan sonra, iki çocuklu ailesini geçindirmek için yol aradığını söyledi ve "Ne yapmalı diye düşündüm, belki de taksicilik yapmalı dedim. Şaka yapmıyorum. Nereye gidecektim ki? İki çocuğum vardı" dedi. Rus lider ardından yaşadığı süreci, "Bu yüzden Moskova 'ya taşınmam ve devlet başkanlığı idaresinde iş üstlenmem teklif edildiğinde, kabul ettim ve geldim" diye anlattı. Putin kısa süre sonra Kremlin 'deki görevinden terf edip KGB Başkanı ve sonrasında Başbakan olarak atamıştı. 31 Aralık 1999'da Yeltsin 'in görevden çekilmesiyle devlet başkanlığına geçici olarak gelip, o tarihten beri Rusya'yı yöneten isim oldu.