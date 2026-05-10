Putin’den tanksız zafer günü

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Rusya, İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası'na karşı kazandığı zaferin 81. yıldönümünü sade bir törenle kutladı. İlk kez Moskova'daki Zafer Günü geçit töreninde askeri teçhizat yer almadı. Sıkı güvenlik önlemleri altında askeri personel, Kızıl Meydan'da kalabalıklar halinde yürüyüş yaptı. Törene Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanı sıra Belarus, Kazakistan, Özbekistan ve Laos liderleriyle Malezya Kralı katıldı. Rusya lideri Putin yaklaşık sekiz dakika süren konuşmasında, "NATO tarafından silahlandırılan güce karşı zafer kazanacağız" dedi.