Putin’den Tomahawk uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da bugün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile gerçekleştireceği zirve öncesinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü. Gelecek hafta Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun başkanlığında bir heyetin, Rus heyetiyle bir araya geleceğini ifade eden Trump, "Putin ve ben, Rusya ile Ukrayna arasındaki bu utanç verici savaşı sona erdirebilmek için üzerinde anlaşmaya vardığımız bir yerde, Macaristan'ın Budapeşte kentinde bir araya geleceğiz" ifadesini kullandı. Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ise "Putin, Tomahawk füzelerinin (Ukrayna'ya verilmesinin) cephedeki durumu değiştirmeyeceğini ancak Rusya- ABD ilişkilerine ve Ukrayna krizinin barışçıl çözüm sürecine büyük zarar vereceğini vurguladı. İki ülke, Budapeşte'de düzenlenebilecek zirvenin hazırlıklarına derhal başlaması konusunda mutabık kaldı" dedi.