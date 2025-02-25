Putin’den Trump’a iş birliği mesajı: Fırsat sunmaya hazırız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus gazeteci Pavel Zarubin'e röportaj verdi. Putin, ABD ile Ukrayna arasında nadir toprak elementlerine ilişkin muhtemel bir anlaşmaya yönelik, "Bu bizi ilgilendirmiyor. Nadir toprak elementler modern ekonomimizin en önemli bileşenlerinden biri. Bunun için çok şey yapıyoruz ve daha çok şey yapmalıyız. Rusya, ABD'ye nadir toprak metalleri alanında birlikte çalışma fırsatı sunmaya hazır. Bu tür kaynaklarda kesinlikle Ukrayna'dan kat kat daha fazlasına sahibiz" ifadelerini kullandı. Putin, "Rusya, toprak elementleri bakımından lider ülkelerden biri. Kuzeydeki Murmansk, Kafkasya'da Kabardey Balkar, Uzak Doğu'da İrkutsk, Yakutistan ve Tuva'da bunlara sahibiz" dedi.

"ZELENSKİY MÜZAKERELERDEN KAÇINIYOR"

Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i seçimlere gidilmesi yönünde yaptığı baskıya değindi. Putin, "O, bu müzakerelerden kaçınıyor. Neden? Çünkü eğer bu müzakereler er ya da geç, büyük ihtimalle de çok kısa bir sürede başlarsa, sıkıyönetimin kaldırılması ihtiyacı doğacaktır ve bu gerçekleştiği anda hemen seçime gidilmesi gerekiyor. O zaman seçim yapılmaması için hiçbir neden kalmayacaktır, çünkü bugün Ukrayna'da seçimler sıkıyönetim bahanesiyle yapılmıyor" diyerek Zelenskiy'in sıkı yönetim kararnameleri ile koltuğunda kalmaya devam ettiğini vurguladı. Putin, Rusya'nın verilerine göre Zelenskiy'nin en yakın siyasi rakibinin Eski Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi olduğunu belirterek, "Londra'ya sürgün edilen Zaluzhnyi'nin oy oranı tam olarak iki kat daha fazla" ifadelerini kullandı. Putin, "Trump onu bir seçim yapmaya zorluyor. Bence onun yapmak istediği şey, Ukrayna'daki siyasi durumu iyileştirmek, toplumu güçlendirmek, Ukrayna devletinin hayatta kalması için gerekli şartları oluşturmaktır. Genel olarak bu durum Ukrayna'nın çıkarına" diye konuştu.