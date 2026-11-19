Putin’den üçlü zirve değerlendirmesi: “Diplomasi tarihine geçen bir sayfa oldu"
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. “Kuşkusuz diplomasi tarihine geçen bir sayfa oldu” ifadelerine yer veren Putin, Ukrayna ile yaşananlara da değinerek, “Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırıların ardından anlaşma yapmayacağız. Bu saldırılara karşılık vereceğiz. Cevabımız, Kiev için yaptıklarından daha acı verici olacak." dedi.
Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Putin, Çin'in Şıncın kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Putin, Çin Devlet Başkanı Şi ve ABD Başkanı Trump ile yaptığı üçlü formattaki görüşmeyi değerlendirdi. Putin, görüşmenin tarihi olduğuna işaret ederek, "Görüşmelerin devam etmesini çok isterim. En azından, önemli konularda görüşlerin karşılaştırılması konusunda tam olarak mutabık kalınmasa da karşılıklı anlayış oluştu. Daha önce buna benzer görüşmeler yapılmamıştı. Şimdi ise böyle bir görüşme gerçekleşti. Bu da kuşkusuz diplomasi tarihine geçen bir sayfa oldu." ifadelerini kullandı.
Rusya, Çin ve ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyesi olduğuna dikkati çeken Putin, görüşmenin içeriğiyle ilgili bilgi verdi. Putin, "Görüşmede, BM'nin reform edilmesini ve potansiyelinin artırılmasını istişare ettik. Hepimiz, bu evrensel örgütün çalışmalarının günümüzün gerçeklerine uyarlanması gerektiği konusunda hemfikiriz." dedi. Güvenlikle ilgili konuları da ele aldıklarını aktaran Putin, "Kitle imha silahlarının ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi, seyrüsefer özgürlüğü ile ilgili bazı sorunlar üzerinde durduk. Uluslararası deniz hukukunun tüm normlarına uyulmasını destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Putin, Uluslararası Ceza Mahkemesinin yetki sınırlarını aştığını ve siyasi kararlar aldığını aktararak, liderlerin bu konuda da hemfikir olduğunu dile getirdi. Görüşmede yaptıkları resmi açıklamaların ardından serbest şekilde konuşmaya devam ettiklerini anlatan Putin, "Bu tartışma, tamamen serbest ve son derece açık bir ortamda gerçekleşti. Bu, birbirimizi daha iyi anlamamızı sağladı ve ileride buna benzer görüşmelerin sağlanması için zemin oluşturdu. Bu görüşmelerin yine aynı formatta mı yoksa başka bir formatta mı sağlanacağı önemli değil. Genel olarak bu görüşme, son derece faydalıydı." diye konuştu.
"UKRAYNA'DAKİ ÇATIŞMALARI SONA ERDİRMEK İSTİYORUZ"
Putin, Ukrayna'daki çatışmaların sona erdirilmesine yönelik uzlaşı arayışlarına ilişkin, "Elbette uzlaşma seçenekleri var. Bu uzlaşmalar, Amerikan tarafınca önerildi ve biz Anchorage'da da dahil olmak üzere, bunları hiçbir değişiklik yapmadan kabul ettik. Dolayısıyla uzlaşma seçenekleri mevcut ve tarafımızca destekleniyor." ifadelerini kullandı. Ukrayna ve Avrupalı ülkelerin tutumuna değinen Putin, "Mesele, çatışmanın diğer taraflarının, Ukrayna'nın ve Avrupalı destekçilerinin bu uzlaşmaları kabul etmek isteyip istemedikleri. Yani çatışmaların ve savaşın sona erdirilmesi konusunda barışçıl yollarla anlaşmaya varmak istiyorlar mı? Gördüğümüz kadarıyla şu anda istemiyorlar. Ancak göreceğiz, her şey akış halinde, her şey değişiyor." değerlendirmesini yaptı. Putin, Ukrayna'nın güvenliğine dair ise "Rusya, Ukrayna'nın da tıpkı Rusya gibi güvenlik hakkına sahip olduğunu kabul ediyor." dedi. Rusya'nın çatışmaları sona erdirmek istediğinin altını çizen Putin, "8 yıl boyunca silahlı çatışmalar, gerçekte bir savaş yaşandı. Biz yalnızca bunu sona erdirmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu. ABD Başkanı Trump'ın samimi şekilde Ukrayna krizini çözmek ve Rusya-ABD arasındaki ilişkileri iyileştirmek için çabaladığını vurgulayan Putin, bu eğilimin devam edeceği umudunu paylaştı.