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Putin’den üçlü zirve değerlendirmesi: “Diplomasi tarihine geçen bir sayfa oldu"

Putin’den üçlü zirve değerlendirmesi: “Diplomasi tarihine geçen bir sayfa oldu"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. “Kuşkusuz diplomasi tarihine geçen bir sayfa oldu” ifadelerine yer veren Putin, Ukrayna ile yaşananlara da değinerek, “Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırıların ardından anlaşma yapmayacağız. Bu saldırılara karşılık vereceğiz. Cevabımız, Kiev için yaptıklarından daha acı verici olacak." dedi.

Giriş Tarihi: 19 Kasım 2026 17:48

Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Putin, Çin'in Şıncın kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Putin, Çin Devlet Başkanı Şi ve ABD Başkanı Trump ile yaptığı üçlü formattaki görüşmeyi değerlendirdi. Putin, görüşmenin tarihi olduğuna işaret ederek, "Görüşmelerin devam etmesini çok isterim. En azından, önemli konularda görüşlerin karşılaştırılması konusunda tam olarak mutabık kalınmasa da karşılıklı anlayış oluştu. Daha önce buna benzer görüşmeler yapılmamıştı. Şimdi ise böyle bir görüşme gerçekleşti. Bu da kuşkusuz diplomasi tarihine geçen bir sayfa oldu." ifadelerini kullandı.

Rusya, Çin ve ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyesi olduğuna dikkati çeken Putin, görüşmenin içeriğiyle ilgili bilgi verdi. Putin, "Görüşmede, BM'nin reform edilmesini ve potansiyelinin artırılmasını istişare ettik. Hepimiz, bu evrensel örgütün çalışmalarının günümüzün gerçeklerine uyarlanması gerektiği konusunda hemfikiriz." dedi. Güvenlikle ilgili konuları da ele aldıklarını aktaran Putin, "Kitle imha silahlarının ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi, seyrüsefer özgürlüğü ile ilgili bazı sorunlar üzerinde durduk. Uluslararası deniz hukukunun tüm normlarına uyulmasını destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Putin, Uluslararası Ceza Mahkemesinin yetki sınırlarını aştığını ve siyasi kararlar aldığını aktararak, liderlerin bu konuda da hemfikir olduğunu dile getirdi. Görüşmede yaptıkları resmi açıklamaların ardından serbest şekilde konuşmaya devam ettiklerini anlatan Putin, "Bu tartışma, tamamen serbest ve son derece açık bir ortamda gerçekleşti. Bu, birbirimizi daha iyi anlamamızı sağladı ve ileride buna benzer görüşmelerin sağlanması için zemin oluşturdu. Bu görüşmelerin yine aynı formatta mı yoksa başka bir formatta mı sağlanacağı önemli değil. Genel olarak bu görüşme, son derece faydalıydı." diye konuştu.