Putin’den Ukrayna savaşı açıklaması: “Çekilmezlerse hedeflerimize silahla ulaşacağız”
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te basın toplantısı düzenledi. Putin ABD’nin hazırlamış olduğu barış planına değinirken, “Genel olarak, bunun olası anlaşmalar için temel olabileceğini düşünüyoruz” ifadelerine yer verdi. Putin konuşmasının devamında, "Ukrayna birlikleri, konuşlandıkları topraklardan çekildiğinde ancak çatışmalar sona erecek. Eğer onlar çekilmezse, hedeflerimize silah aracılığıyla ulaşacağız." dedi.
Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Putin, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi. Toplantıda gündemdeki konuları değerlendiren Putin, ABD yönetiminin Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin hazırladığı "barış planına" değindi. Putin, bu planın oluşturulması öncesi süreç hakkında bilgi vererek, "Plan taslakları ortada yoktu. Sadece istişare edilmesi ve formüle edilmesi teklif edilen bir takım soru vardı. Alaska zirvesi öncesi bu konuları Amerikan müzakerecilerle istişare ettik. Bundan sonra 28 maddelik olası anlaşma listesi oluşturuldu.
Bu bize belirli kanallar üzerinden iletildi. Bunu inceledik." ifadelerini kullandı. Bunun ardından İsviçre'nin Cenevre kentinde ABD ile Ukrayna arasında planla ilgili müzakerelerin yapıldığını dile getiren Putin, şöyle konuştu: "Bu görüşmelerde müzakereciler, kendi aralarında tüm bu 28 maddenin 4 bileşene bölünmesi gerektiği konusunda karar aldı. Tüm bunlar bize iletildi. Genel olarak, bunun olası anlaşmalar için temel olabileceğini düşünüyoruz. Amerikan tarafının, Anchorage Zirvesi öncesi ve sonrası pozisyonumuzun bazı hususları dikkate aldığını görüyoruz.
Bazı hususları oturum konuşmamız lazım." Avrupa'ya saldırma niyetinde olmadıklarını ifade eden Putin, "Bu komik bir şey. Biz hiçbir zaman bunu yapmak istemedik. Ancak bunu bizden duymak istiyorlarsa, bunu kayda geçirelim o halde. Bu, tamamıyla yalan. Belki de bu, Avrupa'nın ortak güvenliği açısında önemli. O halde oturup tüm bunları ciddi şekilde istişare etmemiz lazım. Çünkü her kelimenin önemi var." dedi. Vladimir Putin, gelecek haftanın ilk yarısında Amerikan temsilcilerinin Moskova'ya geleceğini ve planla ilgili tüm konular hakkında görüşmeler yapacaklarını bildirdi.