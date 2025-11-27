Putin’den Ukrayna savaşı açıklaması: “Çekilmezlerse hedeflerimize silahla ulaşacağız”

"PLAN TASLAKLARININ BİRİNDE STRATEJİK STRATEJİK İSTİKRARLA İLGİLİ KONULAR YER ALIYOR" ABD ile stratejik istikrarla ilgili konuları ele almaya hazır olduklarını dile getiren Putin, plan taslaklarının birinde "Amerikan ortaklarımızla stratejik istikrarla ilgili konuların çözülmesi gerektiği" yönünde ifadeler yer aldığını aktardı. Putin, daha önce Rus Güvenlik Konseyi üyelerine nükleer denemelerin hazırlıkları için gerekli çalışmaların yapılması talimatı verdiğine dikkati çekerek, "Bu konuda da birlikte çalışmak için teklif geldi. Amerikan yönetimiyle güvenlik istikrarla ilgili tüm konular üzerinde birlikte çalışmaya hazırız. Haftaya bu konu Amerikan temsilcileriyle ele alabiliriz. Ancak durumun her türlü yönde gelişmesine hazır olmalıyız." diye konuştu.

"ABU DABİ'DE RUS VE UKRAYNA ÖZEL SERVİS TEMSİLCİLERİ ARASINDA GÖRÜŞMELER YAPILDI" Rusya ile ABD arasında Ukrayna ile ilgili Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de planla ilgili görüşmelerin yapıldığı yönündeki iddiaları da değerlendiren Putin, Abu Dabi'de Rus ve Ukraynalı özel servis temsilcileri arasında müzakerelerin yapıldığı bilgisini paylaştı. Putin, şunları kaydetti: "Rus ve Ukrayna özel servisleri, zor dönemlerde bile her zaman irtibat halinde idi. Şimdi de temas halinde. Onlar, insancıl konuların çözümü özellikle de esir asker takası ile ilgileniyor. Abu Dabi'de platforma da aktif şekilde bunun için kullanılıyor. Ukrayna tarafının talebi üzerine böyle bir görüşme oldu. Bu görüşmeye ABD yönetimi temsilcisi de geldi. Bu bizim için beklenmeyen bir durumdu. O, Rus temsilciyle de temas kurdu." Vladimir Putin, BAE yönetimine bu tür görüşmeleri organize etmesinden dolayı minnettar olduklarını söyledi.