Putin’den Ukrayna savaşı değerlendirmesi: “Hedeflere ulaşıldığında sona erecek”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan’a yapacağı resmi ziyaret öncesinde bir gazeteye röportaj verdi. Putin konuşmasında, geçtiğimiz gün Trump’ın Özel Temsilcisi ve damadı Jared Kushner ile yaptığı görüşmenin çok faydalı olduğunu ifade ederken, askeri operasyonların belirledikleri hedeflere ulaştıklarında sona ereceğini belirtti.

Giriş Tarihi: 04 Aralık 2025 21:39

Rusya Devlet Başkanı Putin, Hindistan'a yapacağı resmi ziyaret öncesinde India Today gazetesine röportaj verdi. Putin, Rusya-Hindistan ilişkilerinin farklı alanlarda geliştiğine değinerek 2 ülkenin geleceğe dönük birçok işbirliği alanına sahip olduğunu ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile 2 Aralık'ta yaptıkları görüşmenin "çok faydalı" olduğuna dikkati çeken Putin, görüşmenin uzun sürdüğünü ve ABD barış planındaki her maddenin ele alındığını belirtti.

Rus lider, "Rusya'nın kabul etmediği maddeler var mı?" sorusuna "Böyle konular var. Bunları istişare ettik ancak bu zor bir çalışma. Bazı noktaları istişare edebileceğimizi ancak kabul edemeyeceğimizi söyledik. Bu şekilde istişareler yürütüldü.