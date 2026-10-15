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Putin’den Ukrayna’ya saldırı iması: "Bu adımı atmadan önce sonuçlarını iyice düşünmeliydiler"

Putin’den Ukrayna’ya saldırı iması: "Bu adımı atmadan önce sonuçlarını iyice düşünmeliydiler"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Rusya'daki petrol rafinerilerine yönelik saldırılarını sürdürdüğünü aktardı. Putin saldırılarda ciddi bir hasar meydana gelmediğini belirtirken, Ukrayna’ya "Bu adımı atmadan önce sonuçlarını iyice düşünmeliydiler" diyerek saldırı imasında bulundu. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, iki ülke arasında enerji ateşkesinin sağlandığını duyurmuştu.

Giriş Tarihi: 15 Ekim 2026 19:56 Son Güncelleme: 15 Ekim 2026 20:04

Putin, Rusya'da düzenlenen "Delovaya Rossiya" adlı iş dünyası forumuna video konferans yöntemiyle katılarak açıklamalarda bulundu. Ukrayna'nın Rusya'daki petrol rafinerilerine yönelik saldırılarını sürdürdüğüne işaret eden Putin, "Dün bazı rafinerilere saldırı düzenlemeye çalıştılar. Bazı yerleri vurdular, ciddi bir hasar yok ancak saldırılar devam ediyor." dedi.

"KARŞILIK VERMEYE BAŞLADIK" Ukrayna'nın e-ticaret platformları ve diğer sivil altyapı tesislerine yönelik saldırılarına da değinen Putin, "İlk adımı onlar attı, biz karşılık vermeye başladık. Şimdi enerji tesisleri ve veri merkezleri dahil diğer tesislerle ilgili de şikayet ediyorlar. Başlamamaları gerekirdi. Bu adımı atmadan önce sonuçlarını iyice düşünmeliydiler." ifadelerini kullandı.