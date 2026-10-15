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  • Putin’den Ukrayna’ya saldırı iması: "Bu adımı atmadan önce sonuçlarını iyice düşünmeliydiler"

Putin’den Ukrayna’ya saldırı iması: "Bu adımı atmadan önce sonuçlarını iyice düşünmeliydiler"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Rusya'daki petrol rafinerilerine yönelik saldırılarını sürdürdüğünü aktardı. Putin saldırılarda ciddi bir hasar meydana gelmediğini belirtirken, Ukrayna’ya "Bu adımı atmadan önce sonuçlarını iyice düşünmeliydiler" diyerek saldırı imasında bulundu. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, iki ülke arasında enerji ateşkesinin sağlandığını duyurmuştu.

Putin’den Ukrayna’ya saldırı iması: Bu adımı atmadan önce sonuçlarını iyice düşünmeliydiler
AA
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Putin, Rusya'da düzenlenen "Delovaya Rossiya" adlı iş dünyası forumuna video konferans yöntemiyle katılarak açıklamalarda bulundu. Ukrayna'nın Rusya'daki petrol rafinerilerine yönelik saldırılarını sürdürdüğüne işaret eden Putin, "Dün bazı rafinerilere saldırı düzenlemeye çalıştılar. Bazı yerleri vurdular, ciddi bir hasar yok ancak saldırılar devam ediyor." dedi.

Putin’den Ukrayna’ya saldırı iması:

"KARŞILIK VERMEYE BAŞLADIK"

Ukrayna'nın e-ticaret platformları ve diğer sivil altyapı tesislerine yönelik saldırılarına da değinen Putin, "İlk adımı onlar attı, biz karşılık vermeye başladık. Şimdi enerji tesisleri ve veri merkezleri dahil diğer tesislerle ilgili de şikayet ediyorlar. Başlamamaları gerekirdi. Bu adımı atmadan önce sonuçlarını iyice düşünmeliydiler." ifadelerini kullandı.

Putin’den Ukrayna’ya saldırı iması:

Putin, Ukrayna'nın Rusya'nın saldırılarına karşılık Batı ülkelerinden Moskova üzerinde baskı kurmalarını istediğini belirtti. Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, dün yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Saratov ve Ryazan bölgelerindeki iki petrol rafinerisine saldırı düzenlediğini belirtmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da bugün Ukrayna'nın Rus rafinerilerine yönelik saldırılarının ABD'nin barış girişimleriyle çeliştiğini söylemişti.

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Putin’den Ukrayna’ya saldırı iması:

TRUMP ATEŞKES DUYURMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump, Pazar günü yaptığı açıklamada, "Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta derhal geçerli olmak üzere enerji ateşkesi ilan edilmiştir. Her iki taraf da anlaşmaya vardı, bunu bozmayın" ifadelerini kullanmıştı.

Putin’den Ukrayna’ya saldırı iması:

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün Ukrayna'nın ateşkesin sağlayacağı "mola"yı hak etmediğini söylemiş, Ukrayna'nın devlet enerji operatörü Ukrenergo ise dün Rus saldırılarının enerji altyapısında hasara yol açtığını ve Harkov, Donetsk ve Zaporijya bölgelerinde "yeni elektrik kesintileri" yaşandığını bildirmişti.

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