Putin’den Wagner savaşçılarına çağrı: Orduya katılın ya da Belarus’a gidin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında, Wagner isyanına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu:Silahlı isyan her halükârda bastırılacaktı. İsyanın organizatörlerinin, yeterliliğini yitirmesine rağmen bunu anlamaması imkânsızdı.İsyanın organizatörleri, kendi ülkelerine, halkına, suça sürükledikleri kişilere de ihanet etti. Rusya'nın düşmanları da Kiev'deki neonaziler de batılı hamileri de her türlü vatan haini de tam olarak böyle bir sonuç bekledi, kardeş kardeşi öldürsün.Askerlerin ve sivillerin ölmesini, sonuçta Rusya'nın kaybetmesini, toplumumuzun bölünüp kanlı iç çekişmelerde boğulmasını istediler.Bununla birlikte Wagner savaşçılarının büyük kısmının da halkına ve devletine sadık birer Rusyasever olduğunu biliyorduk.Doğru karar veren, kardeş katliamına izin vermeyen, son çizgide duran Wagner grubu asker ve komutanlarına teşekkür ediyorum. Bugün, Savunma Bakanlığı ile ya da başka kolluk kuvvetleriyle sözleşme imzalayarak hala Rusya'ya hizmet etme, evlerinize ve ailelerinize dönme şansınız var. İsteyense Belarus'a gidebilir. Verdiğim sözü tutacağım. Her birinizin seçim şansı var. Öte yandan Wagner'in hedefinde olan ve görevden alındığı da öne sürülen Savunma Bakanı Sergey Şoygu dün ortaya çıktı. Şoygu, Ukrayna'daki savaşta görev alan askerleri denetlerken görüntülendi.RUS güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, harekete geçerken, Rus kanı dökmek istemediklerini ve iktidarı devirmek için değil, protesto amaçlı yürüdüklerini söyledi. Prigojin, şunları kaydetti: "Wagner tecrübeli bir grup. Entrika ve yanlış kararlar sonucunda bu birlik 1 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla tasfiye edilecekti. Yürüyüşün amacı, Wagner'in yok edilmesini önlemek, profesyonel olmayan eylemleriyle özel operasyon sırasında çok sayıda hata yapan şahısları sorumlu tutmaktı."