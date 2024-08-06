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Giriş Tarihi: 7.8.2024

Putin’e suikast önlendi iddiası

Putin’e suikast önlendi iddiası
Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov'un ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'i temmuz sonunda sürpriz bir şekilde telefonla aramasının perde arkası ortaya çıktı. TürkRus.com sitesinin haberine göre telefon görüşmesi konusunda Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov konuştu. Ryabkov, Ukrayna gizli servislerinin Başkan Vladimir Putin ve Savunma Bakanı Andrey Belousov'a, 28 Temmuz'da St. Petersburg'da gerçekleşen Donanma Günü kutlamaları töreninde suikast planladığını söyledi. ABD'nin Ukrayna'yı engellediği ileri sürüldü.
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Putin’e suikast önlendi iddiası
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