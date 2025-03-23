Putin’in hedefi yeni bir küresel düzen

ABD, yakında Ukrayna'da ateşkes olacağını belirtirken Moskova ve Kiev arasındaki karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya ordusu tarafından Kiev'e düzenlenen hava saldırısında 3 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı bildirildi. Rusya Savunma Bakanlığı ise gece boyunca Rusya toprakları üzerinde Ukrayna'ya ait 59 insansız hava aracını (İHA) imha ettiklerini açıkladı. Öte yandan ABD merkezli CNN ajansında yer alan haberde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yeni küresel bir düzen istediği kaydedildi. Rus liderin Ukrayna'nın bağımsız bir devlet olarak var olmaması gerektiğini defalarca dile getirdiği ve NATO'nun Soğuk Savaş dönemindeki sınırlarına geri dönmesini istediği belirtilen haberde Putin'in asıl hedefinin yeni bir küresel düzen kurmak ve Rusya'nın bu düzende başrol oynamasını sağlamak olduğu kaydedildi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rossiya-1 televizyon kanalına verdiği röportajda, Rusya ile ABD arasında çeşitli alanlarda işbirliği için büyük potansiyelin olduğunu dile getirdi. Peskov, Avrupa'nın barışla ilgilenmesi gerektiğini belirterek, "Bunun yerine Avrupa, savaşı ve kendisini askerileştirmeyi konuşuyor" dedi.