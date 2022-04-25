Putin’in kişisel servetini elinde tutuyordu! ABD basını duyurdu: Sıra gizli sevgilide





NİŞANLANDIKLARINI YAZAN RUS GAZETESİ KAPATILDI

Ukrayna hükümeti de savaşın başlamasından bu yana Kabaeva'ya yaptırım uygulanması gerektiğini açıklamış ve İsviçre'nin genç kadını sınır dışı etmesini istemişti. Fakat İsviçre hükümeti konuyla ilgili bir adım atmamıştı. 2008 yılında bir Rus gazetesi ikilinin nişanlandığına dair bir haber yayınlamış fakat bu haberin yalanlanmasından kısa bir süre sonra gazete kapatılmıştı. Kabaeva ve ailesinin iki ev, 6 apartman dairesi ve çok geniş toprağı olduğu da kayıtlara geçti.