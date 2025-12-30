Putin’in konutuna saldırı iddiası

Rusya ile Ukrayna arasındaki barış müzakerelerinin sürdüğü dönemde bir saldırı iddiası tarafları gerdi. Rusya, Ukrayna'nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutuna 91 adet İHA ile saldırı düzenlediğini duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın Putin'in Novgorod'daki konutunu hedef aldığını ifade etti. Lavrov, bu durumdan müzakere pozisyonlarının değişeceğini dile getirdi. Rusya'dan ayrıca "Ukrayna'nın son provakasyonunda İngiltere'nin parmağı var" açıklaması geldi. Ukrayna lideri Volodimir Zelenski saldırı iddiasını yalandı ve Rusya'nın görüşmeleri baltalamak istediğini savundu. Ukrayna, Rusya'nın misilleme olarak Kiev'deki hükümet binalarına saldırı başlatacağını ileri sürdü.