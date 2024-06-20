Putin’in Vietnam gezisinden ortaklık kararı çıktı

Vietnam Devlet Başkanı To Lam ise dış siyasette Rusya'nın öncelikli ortak olduğunu ve ikili ilişkilerin çeşitli alanlarda geliştirilmesinden yana olduklarını belirtti.

Putin ile görüşmesinde uluslararası konuları ele aldıklarını aktaran To Lam, iki ülkenin gelişmesi, bölgede barış ve istikrarın korunması amacıyla Rusya ile kapsamlı stratejik ortaklığın ilerletilmesinde mutabık kaldıklarını söyledi.

Rusya ile savunma ve güvenlik alanında işbirliğini geliştirmeye devam edeceklerini dile getiren To Lam, "Eşitlik, karşılıklı saygı, birbirinin iç işlerine müdahale etmeme ilkelerine dayalı Rusya ile işbirliğimizi geliştirme konusunda anlaştık. Birleşmiş Milletler'in prensipleri doğrultusunda, Rusya ve Vietnam'ın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğüne zarar verecek başka ülkelerle ittifak kurmayacağız ve anlaşma imzalamayacağız." dedi.

To Lam, bölgedeki sorunların barışçıl yöntemlerle çözülmesinden yana olduklarını sözlerine ekledi.