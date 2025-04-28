Pyongyang yönetimi doğruladı: Kuzey Kore askerleri Rusya’da savaştı

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ise Kursk bölgesindeki bazı ilçelerde askeri harekatını sürdürdüğünü açıklamıştı.

Açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, Moskova yönetimi ile imzalanan anlaşma kapsamında "Rusya'nın Kursk bölgesini Ukrayna ordusundan geri almasına yardım etmek" amacıyla asker gönderdiği aktarıldı.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, ülkenin Merkez Askeri Komisyonunun açıklamasında, ilk kez Rusya'ya asker gönderildiği doğrulandı.

Kuzey Kore ile Rusya arasında 2024'te imzalanan "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının" ardından Pyongyang yönetiminin Rusya'ya yaklaşık 12 bin asker gönderdiği tahmin ediliyordu.

Açıklamada, Rusya ve Kuzey Kore'nin bu askeri iş birliğine son vermesi çağrısı yapıldı.

Pyongyang yönetiminin bunu kabul ederek "uluslararası toplumla alay ettiği" savunulan açıklamada, Kuzey Kore ile Rusya arasındaki askeri iş birliğinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını ve BM Şartı'nı "ihlal ettiği" kaydedildi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Kuzey Kore'nin, ilk kez Rusya'ya asker gönderdiğini teyit etmesi kınandı.

PUTİN'DEN KUZEY KORE ORDUSUNA TEBRİK

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Kuzey Kore'ye teşekkür etti.

Putin yaptığı yazılı açıklamada, Rus ordusunun 26 Nisan'da, askeri operasyonlarla Kursk bölgesindeki Ukrayna askerlerini yenilgiye uğrattığını hatırlattı.

Kuzey Kore ordusu birliklerinin uluslararası hukuka uyumlu şekilde, Rusya ile Kuzey Kore arasında 19 Haziran 2024 tarihli Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'ndaki "taraflardan birine yönelik silahlı saldırı durumunda derhal askeri yardım sağlanmasını öngören" 4. maddeye uygun şekilde Kursk'taki operasyona katıldığına işaret eden Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a, yetkililere ve Kuzey Kore halkına teşekkür etti.

Kuzey Kore askerlerinin Rus askerleriyle omuz omuza Rusya'yı kendi vatanları gibi savunduğunu kaydeden Putin, Kore askerlerinin kahramanlığını, aldıkları yüksek düzeydeki özel eğitimi ve özveriyi takdir ettiğini vurguladı.

Rus lider, "Rus halkı, Kuzey Kore özel kuvvetleri askerlerinin başarısını asla unutmayacaktır. Rusya için, ortak özgürlüğümüz için canlarını veren Kore kahramanlarını, Rus silah arkadaşlarıyla eşit şartlarda her zaman onurlandıracağız." ifadelerini kullandı.

Rusya ile Kuzey Kore arasında savaş meydanlarında dostluk, iyi komşuluk ve iş birliği ilişkilerinin şekillendiğinin altını çizen Putin, bu ilişkilerin bundan sonra da her alanda başarılı ve dinamik şekilde gelişeceğine inandığını belirtti.