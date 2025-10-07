Quincy Enstitüsü: ABD yönetimi İsrail’e 21,7 milyar dolarlık askeri destek sağladı

Rapora göre bu destekler olmasa, İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarını sürdürmesi mümkün değil açıklamasına yer verildi.

Raporda, ABD'nin 7 Ekim sonrasında İsrail'e Biden döneminde 17,9 milyar dolar, Trump'ın görevi devralmasından sonra ise ek 3,8 milyar dolar tutarında askeri yardımda bulunduğu belirtildi. Yardımların bir kısmı teslim edilirken, kalan kısmın önümüzdeki yıllarda sevk edileceği kaydedildi.

ORTA DOĞU OPERASYONLARINA 12 MİLYAR DOLARA YAKIN HARCAMA

Brown Üniversitesi Watson Uluslararası ve Kamu İşleri Enstitüsü tarafından yayımlanan başka bir raporda ise ABD'nin Orta Doğu'daki askeri faaliyetlerine yönelik harcamalar ele alındı.

Buna göre Washington yönetimi, 7 Ekim 2023'ten bu yana Yemen'deki İran destekli Husilere ve İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırılar da dahil olmak üzere, bölgedeki askeri operasyonlar için 9,65 ila 12 milyar dolar arasında bir harcama yaptı.

Raporda, ayrıca Haziran ayında İran'a yönelik operasyonlara 2,25 milyar dolar harcandığı belirtildi.