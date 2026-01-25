Rakka, Deyrizor ve Halep’te OHAL bitti

Suriye Sağlık Bakanlığı, terörden arındırılan Halep, Deyrizor ve Rakka'da ilan edilen olağanüstü hali sona erdirerek sağlık alanında iyileşme sürecine geçildiğini duyurdu. Halep Valisi Azzam el-Garib de Eşrefiyye ve Şeyh Maksud mahallelerinde hayatın kademeli olarak normale döndüğünü, bu bölgelerin terör örgütü YPG'den kurtarılmasının ardından nüfusun yüzde 90'ından fazlasının evlerine döndüğünü bildirdi. Bakanlık, Acil Durum Operasyon Merkezi ekiplerinin Halep, Deyrizor ve Rakka vilayetleri ile Halep kırsalındaki Deyr Hafir beldesini kapsayan saha ziyaretleri gerçekleştirdiğini ifade etti. Bu ziyaretlerde sağlık altyapısının mevcut durumunun değerlendirildiği, görevli sağlık personeline destek sağlandığı ve ilgili müdürlüklerle koordinasyonun güçlendirildiği ifade edilen açıklamada, böylece acil müdahale sürecinden sürdürülebilir iyileşme aşamasına düzenli bir geçişin hedeflendiği aktarıldı.

HASEKE'YE ÖZEL ÖNEM

Yetkililer ayrıca, ülkenin farklı bölgelerinde sağlık alanındaki takibin sürdürüleceğini, özellikle Haseke, Kamışlı ve Ayn el-Arab bölgelerine özel önem verileceğini ve olası sağlık gelişmelerine hızlı şekilde müdahale edileceğini belirtti.

YPG'NİN UYUŞTURUCU AĞI

YPG'den kurtarılan Rakka halkı, örgüt döneminde uyuşturucunun sistematik olarak yaygınlaştırıldığını anlattı. Suriye'nin Rakka ilinde yaşayan siviller, kentin terör örgütü YPG kontrolünde olduğu yıllarda sosyal hizmetlerin ortadan kalktığını, eğitim ve sağlık sisteminin çöktüğünü, uyuşturucunun ise örgütlü ve sistematik şekilde yaygınlaştırıldığını anlattı.

ATEŞKES 15 GÜN UZATILDI

Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG ile ateşkesin dün 23.00'ten itibaren 15 gün uzatıldığını bildirdi. Açıklamada, "Karar DEAŞ'lı tutukluların YPG/ SDG'nin hapishanelerinden Irak'a tahliyesine yönelik ABD operasyonunu desteklemek amacıyla alınmıştır" denildi.