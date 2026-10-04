Rama: Türkiye Balkanlar için barış ve istikrar demek
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Türkiye'nin Balkanlar'da barış ve istikrarı desteklediğini belirtti. Alman Die Welt gazetesine konuşan Rama, Türkiye'nin Batı Balkanlar'daki rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Röportaj sırasında yöneltilen, Batı Balkanlar üzerindeki dış etkiler ve bu bağlamda Türkiye'nin siyasi nüfuzuna yönelik değerlendirmelere itiraz eden Rama, Türkiye ve Rusya'nın aynı kefeye konulamayacağını vurguladı. Rama "Bunlar klişe. Evet, Rusya gerçek bir tehdit. Ancak Çin'in emperyal bir ajandası yok, o sadece herkesin başa çıkmak zorunda olduğu bir gerçeklik. Batı Balkanlar'da Türkiye'den herhangi bir tehlike gelmiyor. Ben sadece istikrar ve barış için kardeşçe bir katılım görüyorum" ifadelerini kullandı.
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