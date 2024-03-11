Ramazan katliamla başladı

Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, ramazan ayını ölümle karşıladı. İsrail ordusunun, halkı aç ve susuz bırakıp yardımların ulaşmasını engelleyerek insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 67 artarak 31 bin 112'ye yükseldi. Katil sürüsünün Sabra Mahallesi'nde bir evi bombalaması sonucu çoğu çocuk ve kadın 16 Filistinli öldü.Gazze Şeridi'nde kuvözdeki 2 bebek daha yetersiz beslenme ve tıbbi teçhizat eksikliği nedeniyle hayatını kaybetti. Açlıktan ölenlerin sayısı 27'ye yükseldi.Birleşmiş Milletler'e bağlı UNRWA'dan "Açlık Gazze'nin her yerinde" açıklaması yapıldı.Middle East Eye sitesine konuşan 77 yaşındaki Diab al-Zaza, "1948'teki Nekbe'den daha kötü koşullar altındayız" sözleriyle yaşadıkları felaketi özetledi.Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, yokluk, bombalar, evsizlik ve ölümlere rağmen yine de çadırlarını, enkaz yığınları altındaki sokaklarını ve barındıkları yerleri ramazan için süslemeye çalıştı.Gazzeli bir çocuk ise "Dünyanın diğer yerlerinde çocuklar ramazan ayını güzel şekilde dekorasyon ve ışıklarla karşılayacak ama Gazze'de bizler ramazan ayını bombardıman ışığıyla karşılıyoruz. Bütün dünyada çocuklar sahura ramazan davulcusunun sesiyle uyanacak ama Gazze'de biz korkutucu bombardıman sesleriyle uyanıyoruz" dedi.İsrailBaşbakanı Binyamin Netanyahu, Alman basınına verdiği röportajda işgal askerlerinin Refah'a saldıracağını söyledi, ancak tarih vermedi. Gazze Kasabı Netanyahu'nun sözleri ABD Başkanı Joe Biden'ın "Refah'a saldırı kırmızı çizgimizdir" açıklamasından sonra geldi. 1.4 milyondan fazla Filistinli, Gazze Şeridi'nde kısmen ayakta kalan tek yer olan Refah'a sığınmış durumda.İsrail ordusu, ramazanın ilk gününde işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kenti ve Tulkerim Mülteci Kampı ile Nur Şems Mülteci Kampı'na baskınlar düzenledi, altyapıyı tahrip etti. İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana 7 bin 505 Filistinli gözaltına alındı, İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 424 Filistinli hayatını kaybetti. Uzmanlar, Hamas'ı bahane ederek Gazze Şeridi'ni yerle bir eden işgalci İsrail'in Hamas'ın olmadığı Batı Şeria'ya da benzer şekilde saldırabileceğini dile getiriyor.İSRAİL güçleri, ilk teravih öncesinde binlerce Müslüman'ın işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da namaz kılmasını engelledi. Bu skandal karar sonrası İsrail merkezli Haaretz gazetesi, Netanyahu'nun 'U' dönüşünü yazdı. Gazete geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamayı hatırlatarak "Netanyahu'nun vaatlerinin aksine polis yüzlerce Filistinli gencin Aksa'ya girmesini engelliyor" dedi.