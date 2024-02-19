Ramazanda katliam hazırlığı

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki katliamları 136 gündür sürüyor. Can kaybı 29 bin 92'ye çıktı. Siyonist rejim son 24 saatte 107 kişiyi daha öldürdü. Siyonist İsrail rejimi dünyadan gelen tüm tepkilere rağmen 1.5 milyondan fazla Filistinlinin sığındığı ve Gazze Şeridi'nde kısmen ayakta kalan tek yer olan Refah'ta yeni bir soykırım işlemekte ısrarcı. İsrail savaş kabinesi üyesi Benny Gantz, Hamas'ın 10 Mart'a kadar Gazze'de tuttuğu tüm rehineleri serbest bırakmaması halinde Refah'a saldırı başlatacaklarını söyledi. İşgalci İsrail yönetimi Refah'a yeni katliam tarihini ramazan ayının başlayacağı gün olarak açıkladı. Öte yandan İsrail Başbakanlığı, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben- Gvir'in talep ettiği "Ramazanda Filistinlilerin Mescid-i Aksa'da ibadetlerinin kısıtlanması" kararının "güvenlik göz önüne alınarak dengeli biçimde alındığını" iddia etti.Açıklamada, Mescid-i Aksa'da kimlerin ibadet edebileceğine ve ne tür kısıtlamalar uygulanacağına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı. İsrail basınında çıkan haberlerde, İsrail vatandaşı Filistinlilerden de belirli yaşın altındakilerin Mescid-i Aksa'ya girişinin yasaklanacağı belirtildi.İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın İsrail'in Gazze'deki işgalini Nazi lider Adolf Hitler'in yaptıklarına benzetmesine tepki olarak "istenmeyen kişi" ilan edildiğini belirtti.Filistin Kızılayı, İsrail'in hedef aldığı aracın içinde akrabalarının cansız bedenleri arasında İsrail güçlerinden saklanan ve kendisini kurtarmaları için ekiplere saatlerce yalvaran kız çocuğunun "yürek burkan" son konuşmalarından bir kesit daha yayınladı. Araçta ölü bulunan 6 yaşındaki Gazzeli kız çocuğu Hind'in "Onlar (akrabalarım) öldü. Tank yanımda. Hareket ediyor. Arabanın önünden hareket ediyor. Bana çok çok yakın. Lütfen benimle kal. Telefonu kapatma. Birisi yanıma gelip beni aldığında telefonu kapatırsın olur mu? Saat kaç? Neredeyse gece yarısı oldu. Çok korkuyorum. Ne olur gel beni al" dediği duyuldu.- Al Jazeera'daki habere göre İsrail ordusu, yardım araçlarına doğru koşan Filistinlileri öldürüyor.- Son 24 saat içinde öldürülenler arasında Refah'a sığınan ve 2 gün önce burada evlenen Abdullah Ebu Nahl ile Meryem Dib çifti de vardı.- İsrail, Gazzeli Yusuf bebeği de ilk doğum gününü kutladıktan bir gün sonra öldürdü.