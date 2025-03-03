Ramazanda kıtlık kapıda

Gazze ateşkesinde ikinci aşamaya geçilmesi beklenirken siyonist İsrail rejiminin insani yardımları tamamen keserek yeni katliamlar için harekete geçmesinin şoku yaşanıyor. 19 Ocak'tan beri yürürlükte olan ateşkesi şimdiye kadar en az 900 kez ihlal eden İsrail, farklı yerlerde kullanıldığı yalanıyla insani yardımların ulaştırılmasını tamamen yasakladı.

İsrail'in yardımları kesmesinin ardından 500 bin Filistinli yiyecek, su ve ilaç sıkıntısı yaşayabilir.

Binlerce Filistinli zor kış şartları altında derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Açlığın artmasıyla birlikte Gazze'deki hastalıkların artmasından endişe ediliyor.

Filistinliler, ramazan ayında açlık ve kıtlıktan korkuyor.

Gazzeliler zor şartlar altında iftar ve sahur yapıyor.

Önümüzdeki günlerde kıtlığın yaşanabileceği dile getiriliyor.

CEHENNEM SALDIRILARI

İsrail basını ise Gazze Kasabı Binyamin Netanyahu hükmetinin Gazze'ye karşı savaşı yeniden başlatma planı yaptığını iddia etti. İddiaya göre, "Cehennem" adı verilen plan bir hafta içinde uygulanabilir. İsrail'in yoğun bir saldırı başlatacağı, elektrikleri keseceği, Hamas liderlerini hedef alacağı ve halkı göçe zorlayacağı ileri sürüldü.

SAVAŞ SUÇU

Uluslararası hukuk uzmanlarına göre İsrail'in insani yardımları tamamen kesmesi yeni bir savaş suçu. Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Arap Parlamentosu ve Dünya İslam Birliği (Rabıta) gibi kurumların yanı sıra Mısır, Katar, Ürdün ve Almanya gibi ülkelerden de İsrail'e tepki geldi.

TÜRKİYE'DEN SERT TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye insani yardımların girişini engelleme kararını kınadı. Açıklamada, İsrail hükümetinin Filistin halkının temel ihtiyaç malzemelerine erişimini engellemesinin uluslararası hukukun açık ihlali olduğu vurgulandı.