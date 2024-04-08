Rap’çi çete lideri ülkeyi tehdit ediyor

Yarımada ülkesi Haiti'de çetelerin neden olduğu yaygın şiddet olaylarının önüne geçilemiyor. OHAL bir kez daha uzatıldı. Haiti Başbakanı Ariel Henry'nin istifasını talep eden silahlı çeteler, güvenlik güçlerine savaş açtı. Independent'ın haberine göre ülkede bir yandan da çeteler arasında güç savaşı başgösterdi. İnsan yaktığı iddia edilen "barbekü" lakaplı eski polis Jimmy Cherizier isimli çete liderinin ardından bu kez de Izo diye bilinen bir çete lideri gündem oldu.Gerçek adı Johnson Andre olan Izo yayınladığı rap şarkılarıyla rakiplerini ve siyasileri tehdit ediyor. Özellikle Tiktok'ta aktif olan Izo'nun sosyal medya platformunda rakiplerine seslenerek "Onların hepsini harcayacağım" dediği klipler yayınlanıyor. 5 Segonn (5 Saniye) adlı çetesiyle terör estiren Izo'nun sosyal ağlarda üye toplamasının ardından birçok sitenin görüntüleri yasakladığı da kaydedildi. Karayipler ülkesi Haiti, 2021'de dönemin devlet başkanı Jovonel Moise'nin öldürülmesinin ardından bir şiddet sarmalına girdi. 11 milyon nüfuslu ülkede 2023 rakamlarına göre sadece 9 bin aktif çalışanı olan ülkenin polis gücü, ABD'den kaçırılan gelişmiş silahlara sahip çetelerle başa çıkmakta zorlandı.